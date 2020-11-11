Прокуратура и Роспотребнадзор проверят школу в Кронштадте, где отравились дети

Прокуратура взяла под контроль расследование массового отравления школьников в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в школе №422 в Кронштадте. Напомним, несколько учащихся отправились в больницу с признаками пищевой инфекции, о чем рассказали в местной администрации. Медики выявили у всех ротавирусную этиологию.

- К проведению проверки привлечены сотрудники Роспотребнадзора. В ходе надзорных мероприятий специалисты дадут оценку соблюдению должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания и пребывания детей в школе. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Название блюда, которым отравились школьники, не называется. Роспотребнадзор уже отобрал пробы всех продуктов. С 12 ноября школа собирается перейти на дистанционное обучение.