Назван новый глава администрации Выборга

И.о. главы администрации Выборга стал Ильдар Гилязов. Фото: vbglenobl.ru

Исполняющим обязанности главы администрации Выборга стал Ильдар Гилязов. Также чиновник по совместительству вступил в должность первого замглавы района. Напомним, ранее в должности работал Геннадий Орлов, который сейчас находится под следствием.

- К своим обязанностям Ильдар Фагимович приступил с 11 ноября 2020 года. Конкурс на должность главы администрации состоится 20 ноября, - отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти.

В последние годы Ильдар Гилязов трижды переизбирался депутатом ЗакСобрания 47-го региона. С 1988 по 1994 годы он служил в ОВД ГУВД Санкт-Петербурга, а дальше занимался частным бизнесом. После этого Гилязов не раз возглавлял районный администрации Выборга. Известно, что он женат и имеет троих детей – все сыновья. Также у Гилязова в наградах есть нагрудный знак «Общественное признание» и серебряная медаль I степени Апостола Павла РПЦ.