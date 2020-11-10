«ОПГ похищала людей»: Экс-глава Выборга, где украли 800 миллионов рублей и убили депутата Петрова, слушал прокурора со слезами на глазах

Орлов, как говоря в суде, крайне эмоционально отреагировал на слова следствия Фото: МО "Выборгский район Ленинградской области"

В Санкт-Петербурге продолжают разбираться, что происходило в Выборге - городе где сначала похитили 800 миллионов рублей из бюджета, а затем убили местного депутата, крупного бизнесмена, "хозяина города" Александра Петрова. Пока эти оба дела следствие официально не связывает. По первому проходят бывшие чиновники - уже бывший глава Выборга Геннадий Орлов и экс-руководитель местного комитета по финансам Александр Болучевский.

По делу об убийстве нет подозреваемых. Геннадий Орлов свою вину в хищениях отрицает, поэтому суд отправил его под домашний арест. Но следствию такое решение не понравилось, в итоге силовики обратились с жалобой и представили новую информацию по делу Орлова.

Здесь был убит депутат Александр Петров Фото: Иван МАСЛОВ/Совет депутатов Выборга

- Прокурор просил постановление отменить и избрать Орлову заключение под стражу, указав, в том числе, что суд первой инстанции не учел данные оперативников, говорящие, что Орлов имеет связи с участниками ОПГ, причастными к рейдерским захватам и похищению людей, - огорошил суд прокурор. - Кроме того, гособвинитель сообщил, что в материалах имеются данные, что Орлов уже пытается скрыть улики и воздействовать на свидетелей. Кроме того, Орлов причастен к еще 3 эпизодам преступной деятельности, сумма ущерба сейчас оценивается в более 800 000 000 рублей.

Сам Геннадий Орлов такого поворота событий не ожидал. Он, как и раньше, отрицает вину. Новый суд подозреваемый воспринял крайне эмоционально. Об этом рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга:

- Этого ужасного преступления я не совершал, - сообщил Орлов суду со слезами на глазах.

Адвокаты Орлова заявили, что никаких нарушений со стороны бывшего главы Выборга не было. В итоге суд не стал отправлять экс-чиновника в СИЗО, оставив его под домашним арестом.

Напомним, что в деле по убийству Орлова нет никаких подозреваемых. Местные спорят о том, связаны ли хищения и кровавая расправа.

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