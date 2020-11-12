«Криминала нет, это некорректная дрессура»: Защитники девочки, избившей собаку в Красном Селе, объяснили ее поступок

"Комсомолке" сообщили иную трактовку резонансного избиения собаки в Красном Селе. Фото: vk.com/trashks

В Красном Селе разгорелся конфликт между зоозащитниками и семьей с лабрадором, запись избиения которого опубликовали в соцсетях. «Комсомолка» писала о жалобах местных жителей на горе-хозяйку ранее. Позже с редакцией связалась сторона защиты семьи, которая заверяет, что произошедшее… неправильно интерпретировали. Оказалось, удары по собаке наносила 12-летняя девочка.

К семье наведались с проверкой несколько неравнодушных жителей. Некоторые из них заверяют, что с собакой все прекрасно. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

- Я посещала семью вместе с нашим красносельским депутатом и кинологами, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Ольга. – С девочкой была проведена беседа, собака обследована. Криминала не обнаружено. Семья многодетная, все чистые, одетые, воспитанные. Я не первый год занимаюсь организацией и проведением занятий по защите и проверке рабочих качеств отечественных волкодавов и служебных пород собак в Санкт-Петербурге. На данном видео я не увидела ничего, кроме как некорректного занятия по дрессуре. Удары больше обозначаются, чем наносятся. На прогулке собака от ребенка убежала. Девочка бегала за животным, естественно, напугалась. В итоге поймала. По пути домой – наказала так, как восприняла эту информацию от кинолога! Да, я лично, соглашусь - наказала не правильно, но при этом собака не пострадала.

По словам нескольких заступников девочки, в квартиру к семье стали вламываться неизвестные люди, а на телефон матери теперь звонят с угрозами. Полицию уже посещали обе стороны конфликта, и никто от своей правды отказываться не намерен.

«Комсомолка» просит прекратить самосуд и дать возможность разобраться в инциденте правоохранительным органам.