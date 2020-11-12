Загадочное существо, найденное на берегу Финского залива, оказалось человеческим эмбрионом

Необычным существом с берега Финского залива оказался человеческий эмбрион Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолка" выяснила, что за необычную находку сделали жители Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Напомним, что 10 ноября в районе Сестрорецка, Курортный район, местные жители обнаружили тело непонятного существа и опубликовали его фотографии в социальной сети. Горожане долго гадали, что же это. Кто-то предполагал, что это скрюченный труп кабана, попугая, либо еще какого-то животного. Однако все оказалось еще более удивительно.

- Это тело эмбриона 15 сантиметров, - сообщил источник. - Отметим, что ребенок рождается размером от 50 сантиметров. А 15 сантиметров соответствует 15-16 неделе беременности.

Размер эмбриона соотвествует 15-16-й неделе беременности Фото: СОЦСЕТИ

Однако откуда взялся на берегу залива, да еще в черте города, недоношенный младенец, остается загадкой. Сейчас ее пытаются разгадать правоохранители Петербурга.

Отметим, что тело находилось в очень обезображенном состоянии после долгого прибывания в воде и на пляже.