Уголовное дело возбудили после отравления детей в школе в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга

В Петербурге возбудили уголовное дело после отравления детей в школе в Кронштадте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет в четверг, 12 ноября 2020 года, возбудил уголовное дело после массового отравления детей в школе в Кронштадте. Виновным грозит до двух лет тюремного заключения.

- Согласно данным следствия, с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года некая организация занималась поставкой продуктов и обеспечением питания в школе № 422. Однако эти услуги не отвечали требованиям безопасности, - рассказали в комитете.

В итоге у нескольких учеников проявились симптомы острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а также установлены диагнозы – гастроэнтерит.

На данный момент продолжаются следственные действия, которые должны установить лица, причастные к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что из-за инцидента с 12 ноября школа перешла на дистанционное обучение.