Госпитализируют 15%: дети в Санкт-Петербурге стали чаще болеть коронавирусом

Дети стали чаще болеть коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкий осенний рост числа заболевших коронавирусом (уже свыше 1600 человек в сутки!) привел и к увеличению количества юных пациентов с диагнозом «ковид-19». Дети, ввиду отсутствия «букета» хронических болезней, легче переживают всю ситуацию, но некоторых приходится госпитализировать. А еще малыши становятся разносчиками инфекции и передают ее взрослым.

- Рост есть, это видно. Дети пошли в школу после каникул, плюс осенне-зимний период, когда традиционно увеличивается заболеваемость. Она действительно стала больше, но процент тяжелых случаев не растет. Госпитализация составляет около 15 процентов, - рассказала газете «Петербургский дневник» сотрудник Комитета по здравоохранению Яна Панютина.

Тяжелые случаи у детей сопровождаются другими болезнями, онкологией, проблемами эндокринной системы.

- Диабет и ожирение – два фактора, которые утяжеляют COVID-19, - отмечают медики.

При этом в Филатовской больнице, куда ведут детей с коронавирусом мест хватает, свободны еще 190 коек.