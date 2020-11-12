Следователи заинтересовались мертвым младенцем, найденным на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге

Следственный комитет выясняет, откуда взялся эмбрион младенца на берегу Финского залива Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет по Курортному району в четверг, 12 ноября 2020 года, начал доследственную проверку после обнаружения местными жителями эмбриона человека на берегу Финского залива. Находка была сделана 11 ноября на Сестрорецком пляже.

- На берегу было найдено тело младенца женского пола без видимых телесных повреждений, - сообщили в следственном комитете.

Как ранее узнала "Комсомолка", это тело эмбриона 15 сантиметров в длину, что соответствует 15-16 неделе беременности.

На данный момент специалисты уже провели осмотр места, где было найдено тело, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти младенца.