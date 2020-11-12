Шаланда с фонарными столбами рассыпала груз на углу Дунайского проспекта и Московского шоссе

Грузовик рассыпал столбы на дорогу. Фото: vk.com/spb_today

Дорожное происшествие, напомнившее сюжетом американский блокбастер «Пункт назначения», произошло днем 12 ноября в Санкт-Петербурге. На Дунайском проспекте тягач с полуприцепом, называемый в народе шаландой, рассыпал груз при повороте. Грузовик вез металлические фонарные столбы.

- Повернув с Дунайского проспекта на Московское шоссе, шаланда потеряла опоры освещения, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Выпавшие по инерции столбы рассыпались по дороге и лишь чудом не побили соседние машины. В результате ЧП движение на оживленном участке оказалось частично перекрыто, что собрало приличную пробку.

А судя по записи с камеры видеонаблюдения, которую публикуют «Невские новости», груз на полуприцепе был закреплен из рук вон плохо.

Отметим, что это не единственное зреличное ДТП в Петербурге 12 ноября. Чуть ранее на КАД в районе Гостилицкого шоссе сгорела «Газель», везшая монтажников.