Покрас Лампас расписал достопримечательности в Дагестане

Граффитист расписал набережную и обзорную ротонду Фото: СОЦСЕТИ

Историческую набережную Дербента теперь украшает работа петербургского художника Покраса Лампаса. Граффитист также расписал и местную достопримечательность – обзорную ротонду. Как поясняет создатель одного из направлений стрит-арта «каллиграфутуризма», новая композиция следует многотысячелетнему пути Дербента и объединяет в себе веяния различных культур, народностей, языков и традиций.

- Графемы каллиграфии отсылаются к древним и современным элементам письма на основе кириллических, армянских, грузинских и арабских форм букв, - пишет Покрас Лампас на своей странице в Instagram.

Художник также поясняет, что надписи, сделанные им в дагестанском городе, означают перевод названия Дербента с самых разных языков, в числе которых персидский, древнеримский, армянский, грузинский, азербайджанский и арабский.

Напомним, ранее Покрас Лампас расписал площадь на Красной поляне в Сочи, постройку в сквере Екатеринбурга, набережную в Самаре, а также фасад одного из петербургских баров.