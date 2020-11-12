Глава избиркома Санкт-Петербурга уволился по собственному желанию

Виктор Миненко отправлен в отставку с поста главы избиркома Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку руководителя Городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Соответствующий документ за подписью градоначальника опубликован на сайте Смольного. Любопытно, что сутками ранее Беглов вручил Миненко орден Почета за заслуги перед государством. Это был последний день службы главы Горизбиркома, следом он написал заявление об увольнении.

- Постановляю освободить Миненко Виктора Александровича от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления, - гласит выдержка из постановления Беглова.

Добавим, что «Комсомолка» писала о неоднозначной оценке деятельности Миненко со стороны Главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая удивилась его награждению. Напомним, Виктор Александрович проработал главой Горизбиркома чуть больше двух лет, с июля 2018 года.