В Выборге появится музей под открытым небом и музей подводной археологии

Колонны, найденные на дне залива, стали первым экспонатом музея под открытым небом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу два музея в скором времени появятся в Выборге. Один - под открытым небом - уже начали сооружать. Его экспонатами станут найденные на дне Выборгского залива колонны, которые должны были стать частью Казанского собора в Петербурга, но доставлявший их корабль утонул в бурю. Само судно тоже поднимут и выставят перед местным филиалом Эрмитажа.

- В Выборге приступили к созданию «музея под открытым небом» - он разместится у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонат уже установлен — им стали колонны, поднятые недавно со дна Финского залива и предназначавшиеся около двух веков назад для украшения храмов Петербурга, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Что касается корабля, точнее его остатков, то они станут частью экспозиции в следующем году.

А вот второй музей разместится в Выборгском замке. Идущая здесь реставрация увеличит выставочные пространства и в здании цейхгауза в 2021 году откроется музей подводной археологии.