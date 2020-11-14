Кондуктора автобуса избили и обокрали на Гранитной улице в Санкт-Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в ограблении кондуктора автобуса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 12 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга произошло нападение на 51-летнего кондуктора автобусного парка. Все случилось около 2 часов ночи на Гранитной улице. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, неизвестный мужчина нанес кондуктору телесные повреждения и открыто похитил несколько вещей – мобильный телефон, куртку, рюкзак, зонт и диктофон.

Отмечается, что пострадавший обратился в полицию только на следующий день, 13 ноября. Кроме того, видеонаблюдение на месте произошедшего отсутствовало. Однако подозреваемого правоохранители нашли уже днем 13 ноября. Задержанным оказался гражданин Узбекистана. У него полиция нашла похищенные у кондуктора вещи и изъяла их. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.