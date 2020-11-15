Врач-отоларинголог объяснил, можно ли стирать, гладить и обрабатывать спреем медицинские маски

По словам доктора, проглаживание масок снижает их защитные качества Фото: Артем КИЛЬКИН

Одноразовые медицинские маски можно носить не более двух часов и ни в коем случае нельзя стирать и гладить. Иначе она перестанет выполнять защитную функцию. Об этом заявил главный специалист-отоларинголог федерального медикобиологического агентства России Яков Накатис.

- В бытовых условиях достаточно этой одноразовой маски, она трехслойная. Не более, чем на два часа использования ее хватает, - поясняет доктор. - Ее, конечно не нужно стирать и тем более проглаживать. Потому что если вы проглаживаете маску, то все ворсинки на ней расступаются, и она становится дырявой. Многоразовую маску нужно выстирать и высушить, но не в коем случае не гладить.

Кроме того, врач не рекомендует и опрыскивать средства индивидуальной защиты антибактериальными спреями. По его словам, никакой пользы такая процедура не принесет, а вот навредить может.

- Большая концентрация спрея плохо влияет на человека, - говорит Яков Накатис. – Если маска многоразовая, ее надо просто постирать и высушить, чтоб не осталось порошка и моющих средств. В этом случае она будет работать, как надо.