Облачная погода почти без дождей ждет петербуржцев в воскресенье

Осадков сегодня почти не будет Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 15 ноября, выходя на улицу, петербуржцам лучше прихватить с собой зонтик. Как сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, вероятность дождей сегодня минимальна, но все же есть, и промокнуть будет обидно.

- Синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге сегодня будет определяться гребнем антициклона, вытянувшегося с юго-востока, - сообщает Леус жителям Северной столицы. - Он сохранит облачную с прояснениями погоду с минимальной вероятностью дождей.

Также синоптик отмечает, что в воскресенье в Петербурге температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, в Ленобласти при этом показатели колеблются от -2 до +3 градусов. Ветер ожидается юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что существенно выше нормы.