Более 36 тысяч человек проверили на коронавирус за минувшие сутки в Петербурге

Жителей Петербурга продолжают тестировать на ковид Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице продолжают проверять жителей на наличие новой коронавирусной инфекции. Таким образом, за минувшие сутки тест на ковид сдали 36 069 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

- Под медицинским наблюдением при этом находятся 2658 человек. Из них 72 - в обсерваторе, 1728 - контактные, 858 - на самоизоляции, - передают в Смольном.

Также петербуржцы продолжают обращаться за помощью в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За прошедшие в колл-центр позвонили 616 человек.

Кроме того, бороться с новой опасной инфекцией городу помогают волонтеры. Так, с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 785 добровольцев из Северной столицы. Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

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