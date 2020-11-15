Сбытчиков «пластилиновых» наркотиков задержали в Петербурге

В данный момент подозреваемые задержаны Фото: Артем КИЛЬКИН

Двоих предполагаемых наркосбытчиков задержали полицейские в лесополосе на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в руки правосудия попали двое мужчин 21-го и 37-и лет. Оба нигде не работают.

- При осмотре места происшествия по вышеуказанному адресу под основаниями деревьев было обнаружено и изъято 8 предметов из пластилина темного цвета. Изъятое было направлено на экспертизу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, «пластилин» оказался запрещенной наркотической смесью, содержащей опасное вещество метилметкатион общей массой 14,64 граммов. В данный момент полицейскими заведено уголовное дело по статье покушение на незаконный оборот наркотических средств. Предполагаемые преступники задержаны.