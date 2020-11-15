Еще 1944 человека заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге за минувшие сутки

Выздоровели за сутки 937 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург снова поставил антирекорд по количеству заболевших коронавирусом жителей за сутки. На этот раз опасной инфекцией заразились 1944 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

- За прошедшие сутки излечиться от коронаврируса удалось 937 людям, - отмечают в оперативном штабе. – Но, к сожалению ,есть и печальная статистика: за прошлые сутки зарегистрирован 41 смертельный случай.

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирусом заболели 81 704 человека. Количество выздоровевших составило 48 663. Что касается умерших, то с тех пор, как петербуржцы начали заражаться ковидом, опасная инфекция унесла жизни 4 551 человека.

Напомним, в жителей Северной столицы продолжают тестировать на коронавирус. За минувшие сутки на наличие заболевания проверили свыше 36 тысяч человек.