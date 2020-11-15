Дождем и мокрым снегом встретит новая рабочая неделя жителей Ленинградской области

МЧС просит жителей быть осторожнее Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 16 ноября, в Ленинградскую область придет пасмурная, промозглая погода. Синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим сотрудники главного управления МЧС по Ленинградской области просят жителей быть осторожнее.

- 16-18 ноября повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленобласти, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Водителям рекомендуется использовать покрышки, соответствующие погодным условиям, соблюдать скоростной режим и ПДД.

В ночь на понедельник температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Во вторник будет облачно и также ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит днем до 5 градусов тепла.