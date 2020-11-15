183 человека заразились ковидом в Ленинградской области за минувшие сутки

Вылечились от коронавируса 164 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди жителей Ленинградской области продолжают выявлять заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили 183 человека. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 13 927.

- За прошедшие сутки выздоровели 164 человека. В общей сложности число вылечившихся от коронавируса составляет 8 267 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Не обошлось за минувшие сутки и без потерь – от новой коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Всего из-за коронавируса Ленинградская область потеряла 121 жителя.

Напомним, Петербург сегодня вновь поставил антирекорд по заболеваемости ковидом. В городе на Неве выявлено 1944 случая заражения опасным вирусом. Общее число заболевших составляет 81 704 человека. излечиться от коронавируса удалось 839 людям.