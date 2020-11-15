Велосипедиста, который ударил ножом в грудь подростка, задержала полиция

Виновника уже задержали Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 14 ноября ничего не предвещало неприятностей. Компания молодых людей прогуливалась по городу, а мужчина на велосипеде ехал по своим делам. А дальше развеселившиеся подростки обрызгали велосипедиста из лужи, и тот взбеленился. Дальше между сторонами завязалась драка. Они здорово повздорили.

- Началась потасовка, в результате которой подростки не отреагировали на замечания мужчины, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - В ходе конфликта мужчина на велосипеде ударил в грудь ножом парню 16 лет. Его доставили в реанимацию с проникающим ранением грудной клетки.

Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелого. Ранившего его мужчину полицейские уже взяли под стражу. Сейчас он находится под арестом. Ведется проверка. Решается вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело.