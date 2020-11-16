Новый рекорд: Больше двух тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

Больше двух тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге побит очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки заразились больше двух тысяч человек. Такие данные на утро 16 ноября приводит Оперативный штаб.

- Цифры заболеваемости COVID-19 в Петербурге все растут. За последние сутки еще 2039 зараженных. Обследовано на наличие коронавируса 24 718 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что такой сценарий был вполне предсказуем, ведь накануне число заболевших вплотную приблизилось к планке в две тысячи человек. 15 ноября заразились ковидом 1944 петербуржца. А учитывая, что осенний подъем заболеваемости пока не достиг своего пика, можно ожидать новых рекордов.

Эксперты прогнозируют снижение уровня заболеваемости ближе к весне, а власти города в очередной раз предупреждают о необходимости носить маски и перчатки в людных местах. И особенно в транспорте.

Напомним, что с 14, 15 и 16 ноября в Петербурге введены новые карантинные ограничения, в том числе режим самоизоляции.

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