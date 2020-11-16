Прижизненное издание «Руслана и Людмилы» Пушкина выставили на аукцион почти за 3 млн рублей

Прижизненное издание Пушкина выставили на торги за 2,8 млн рублей. Фото: litfund.ru

Аукционный дом «Литфонд» выставил на продажу редкую книгу Пушкина. Новый необычный лот – прижизненное издание «Руслана и Людмилы», выпущенное в 1828 году. Известно также, что это второе издание самой поэмы. Стартовая цена книги составляет 2,8 миллиона рублей.

Примечательно, что это первое издание поэмы, где был опубликован знаменитый «Пролог», который начинается словами «У лукоморья дуб зеленый...». Как отмечается на сайте «Литфонда», книга выполнена в полукожаном переплете. Корешок и углы были отреставрированы, а также для издания был сделан современный полукожаный футляр. Размер книги составляет 20 на 12,5 сантиметров, всего в «Руслане и Людмиле» 159 страниц. Сохранность книги специалисты оценили как хорошую.

Аукцион, где может уйти с молотка этот лот, намечен на четверг, 19 ноября. На очередных торгах «Литфонда» будут представлены также редкие автографы, фотографии, плакаты, открытки, исторические документы и другое.