Заболеваемость коронавирусом выросла на 50% за неделю в Санкт-Петербурге

Еженедельный прирост заболеваемости составил 50% в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный сообщил о резком росте заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю в Санкт-Петербурге – сразу на 50%. Напомним, по данным на 16 ноября 2020 года, число ежедневных зараженных COVID-19 впервые перевалило за 2 тысячи человек. При этом количество госпитализаций за минувшую неделю тоже выросло – на 8,5%.

- Сейчас развернуто 10 846 коек в 20 инфекционных стационарах, свободными из них остаются 1 076 мест, это примерно 10%. В больницах находятся 9 770 пациентов, из них в реанимации 649 человек, а на ИВЛ – 306 пациентов. В этих условиях нам необходимо повысить оборачиваемость госпитальных коек и обеспечить эффективную работу поликлиник, - подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев на совещании с Комздравом.

Известно, что власти уже пересмотрели тариф ОМС для лечения больных коронавирусом в тяжелом состоянии. Теперь выписка таких пациентов возможна исключительно при достижении удовлетворительного состояния здоровья, не дожидаясь истечения сроков лечения по тарифу – то есть 41 дня.