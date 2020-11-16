Суд отправил в СИЗО велосипедиста, дважды ударившего подростка ножом в Санкт-Петербурге

Суд арестовал велосипедиста, который дважды ударил подростка ножом на проспекте Пятилеток. Фото: Олег ЗОЛОТО

Велосипедист, который напал на подростка с ножом в Санкт-Петербурге, отправился в СИЗО. Суд арестовал его на срок по 14 января, так что Новый год обвиняемый в покушении на убийство проведет в следственном изоляторе. Напомним, все произошло из-за того, что компания старшеклассников обрызгала велосипедиста из лужи, после чего тот решил разобраться с молодежью.

- По мнению следствия, у нападавшего был умысел на убийство. Мужчина нанес не меньше двух ударов неизвестным предметом, похожим на нож, в грудь пострадавшего и в его левое плечо. Умысел обвиняемый не довел до конца, так как несовершеннолетнему своевременно оказали медицинскую помощь, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что обвиняемый был немногословен и оставил вопрос об избрании меры пресечения на усмотрение суда.