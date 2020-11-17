Ленобласть объяснила отмену конкурса на проектирование станции метро "Кудрово"

В Ленобласти приостановили конкурс на проектирование продолжения "оранжевой" ветки метро Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителям города Кудрово в Ленинградской области придется подождать строительства метро. Во вторник, 17 ноября 2020 года, правительство 47-го региона объяснило, почему произошла отмена конкурса на проектирование продолжения "оранжевой" ветки метро от Санкт-Петербурга.

- Область предоставит земельный участок под строительство метро в Кудрово после разработки проекта планировки территории для резервирования земли. Проект готовится дирекцией по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти, плановый срок - весна следующего года, сообщил глава областного комтранса Михаил Присяжнюк.

Также Присяжнюк добавил, что информация о сроках разработки ППТ ранее доводилась до сведения профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, что появление долгожданной станции метро "Кудрово" запланировано на 2025 год.