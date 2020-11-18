Полиция начала проверку смертельного ДТП в Лодейном поле с участием микроавтобуса и грузовика

В Лодейном поле проводится проверка после смертельного ДТП / Фото: vk.com/club7009606

В Ленинградской области полиция начала проверку после крупной аварии в городе Лодейное поле. ДТП произошло в 10:32 часов в среду, 18 ноября 2020 года, на Железнодорожной улице. В результате один человек погиб.

- 39-летний водитель грузовика столкнулся с микроавтобусом "ПАЗ", за рулем которого находился 47-летний водитель, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Столкновение получилось мощное. В результате с места аварии были госпитализированы шесть человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице. Еще один человек скончался на месте аварии.

По данному факту проводиться проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии. По предварительным данным, микроавтобус вылетел на полосу встречного движения.