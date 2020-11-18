Движение на трассе М-10 полностью восстановлено после ДТП с грузовиками в Ленинградской области

Движение по трассе М-10 в Ленобласти полностью восстановлено Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области полностью восстановлено движение по трассе М-10 "Россия". Дорога была перекрыта в 11 часов утра в среду, 18 ноября 2020 года, из-за массового ДТП с участием трех грузовиков и микроавтобуса в районе населенного пункта Трубников Бор.

- Движение по трассе М-10 в сторону Москвы в Ленинградской области открыто с 12:25 часов и осуществляется в штатном режиме, - рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Напомним, что в связи с ликвидацией последствий ДТП на участке автодороги М-10 в течение часа образовался затор в направлении Москвы.

Причину аварии на данный момент устанавливают сотрудники дорожной инспекции. С ночи в Петербурге и области идет снегопад, который завалил все дороги. Все участники ДТП двигались в попутном направлении. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.