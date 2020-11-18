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Общество

Петербургские депутаты одобрили исправленный «закон о наливайках» в первом чтении

«За» проголосовало подавляющее большинство
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВА
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Исправленный закон позволит не закрывать малые авторские бары площадь которых не дотягивала до 50 кв.метров.

Исправленный закон позволит не закрывать малые авторские бары площадь которых не дотягивала до 50 кв.метров.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили в первом чтении самый обсуждаемый документ последнего времени - «закон о наливайках». Точнее, одобрили изменения в этот закон, принятый летом 2020 года. Тогда инициатива вызвала много критики, в том числе со стороны губернатора.

- Суть в поиске баланса, чтобы с одной стороны прикрыть так называемые мелкие рюмочные-распивочные, при этом сохранив авторские бары. Работа была проделана большая. Выявлен целый блок проблем, часть решили, часть предстоит, - заявил автор законопроекта Денис Четырбок.

Напомним, что в первом варианте площадь заведений, имеющих право торговли алкоголем, увеличивалась до 50 кв.м, что грозило закрытием малых авторских аров в исторической части Петербурга. Теперь 50-метровую норму оставили только для «хрущевок» и «панелек» с 1957 года постройки. А в старых домах площадь снизили до 20 кв.метров.

Закон вступит в силу уже с 1 января 2021 года, но норма в части 50 метров начнет работать с 2022 года.