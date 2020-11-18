Петербургские депутаты одобрили исправленный «закон о наливайках» в первом чтении

Исправленный закон позволит не закрывать малые авторские бары площадь которых не дотягивала до 50 кв.метров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили в первом чтении самый обсуждаемый документ последнего времени - «закон о наливайках». Точнее, одобрили изменения в этот закон, принятый летом 2020 года. Тогда инициатива вызвала много критики, в том числе со стороны губернатора.

- Суть в поиске баланса, чтобы с одной стороны прикрыть так называемые мелкие рюмочные-распивочные, при этом сохранив авторские бары. Работа была проделана большая. Выявлен целый блок проблем, часть решили, часть предстоит, - заявил автор законопроекта Денис Четырбок.

Напомним, что в первом варианте площадь заведений, имеющих право торговли алкоголем, увеличивалась до 50 кв.м, что грозило закрытием малых авторских аров в исторической части Петербурга. Теперь 50-метровую норму оставили только для «хрущевок» и «панелек» с 1957 года постройки. А в старых домах площадь снизили до 20 кв.метров.

Закон вступит в силу уже с 1 января 2021 года, но норма в части 50 метров начнет работать с 2022 года.