Число школьников на смешанной форме обучения увеличилось в Санкт-Петербурге

Еще почти 500 школьников перешли на смешанный формат обучения в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вновь выросло количество школьников, переведенных на смешанную форму обучения. Напомним, окончательное решение лежит на плечах родителей. При этом ответственность за успеваемость детей берет на себя и сама школа.

- По данным на 18 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге увеличилось количество обучающихся, находящихся дома по заявлений родителей на смешанном формате образования – 11 767 (днем ранее было 11 281 – Прим.ред.), - рассказали в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы.

Добавим, что смешанное обучение подразумевает выполнение получение знаний как по учебникам, так и через портал дистанционного образования, где за успеваемостью детей следят около 700 кураторов. При этом Смольный не исключает, что в городе грядут новые запреты по коронавирусу, и школьники будут учиться циклами – то есть две недели по удаленке, а затем неделю в очном режиме.