7,5 тысяч школьников Санкт-Петербурга подали заявки на смешанное обучение: Смольный объяснил, как это будет выглядеть

Смольный объяснил, как будет выглядеть смешанный формат обучения в Санкт-Петербурге. Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина объяснила, как будет выглядеть смешанный формат обучения в школах, который ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом. Напомним, родители могут подать соответствующее заявление директору учебного заведения, чтобы их ребенок временно воздержался от очного образования и перешел на дистанционку. Нюанс в том, что педагоги не могут вести два урока одновременно – в онлайн и оффлайн формате, поэтому школьник осваивает программу самостоятельно, по учебнику, и, как теперь заверили в Смольном, с помощью портала дистанционного образования.

- В нашем городе на эту форму обучения подано уже 7,5 тысяч заявлений (с 5 по 11 класс – Прим.ред). Самые многочисленные заявки пока от родителей школьников 5-8 классов. Пока это немного. Большинство из тех, кто предпочел бы такую возможность, хотят дождаться начала работы и принять решение позже. Формат новый, вполне понятно, что вопросов и сомнений остается много, рассуждает вице-губернатор на своей странице во «Вконтакте».

Вести онлайн-уроки есть кому. Во-первых, на призыв Академии постдипломного педагогического образования откликнулось больше 200 учителей. Во-вторых, более 700 тьюторов-наставников из Педагогического университета Герцена будут помогать школьникам не теряться в web-пространстве и грамотно изучать тот или иной предмет.

- Центр оценки качества образования и информационных технологий составляет для ребят маршруты по темам уроков - на городском портале. Расписание на неделю с конкретными темами уже опубликовано на портале дистанционного образования. В ближайшее время там же начнет работу многоканальная справочная служба, - рассказала Ирина Потехина.

По словам вице-губернатора, шесть регионов России последовали примеру Санкт-Петербурга и тоже ввели смешанный формат обучения, чтобы избежать тотальной дистанционки. Тем временем на карантине по коронавирусу или ОРВИ закрыты 67 классов в 30 школах Северной столицы.