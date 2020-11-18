Заполняемость кинотеатров, театров и концертных площадок урежут до 25% в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ввели новые ограничения по коронавирусу для кинотеатров, театров и концертных залов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Допустимое число зрителей в залах кинотеатров, театров и концертных площадок сократили до 25 процентов в Санкт-Петербурге. Ограничение вступит в силу с 1 декабря 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19 городе. Но если вы уже успели купить билет на то или иное мероприятие и боитесь, что все сорвется, то Смольный поспешил успокоить.

- Исключение по заполняемости в 25% составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября 2020 года уже проданы билеты в большем количестве, - подчеркивает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Напомним, это не все свежие запреты по коронавирусу. Старт большинства других новых ограничений назначен на понедельник, 23 ноября. В программе – ледовые катки, точки общепита и спортивные мероприятия. Полный список ограничений можно посмотреть в подробном материале «Комсомолки» по ссылке.