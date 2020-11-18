Новые ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 23 ноября 2020 года: Закрытие всех общепитов в ТЦ и снижение числа зрителей в кинотеатрах до 25%

"Комсомолка" узнала о новых ограничениях по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 23 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный вновь ввел новые ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге, которые будут действовать с понедельника, 23 ноября 2020 года. В этот раз запретов не так много, но они значительные. Напомним, в городе не прекращается рост заболеваемости коронавирусом, устанавливая все новые рекорды по числу заболевших.

Во-первых, никакого футбола для фанатов «Зенита» - власти запретили доступ зрителей на все спортивные мероприятия. Во-вторых, посещение ледовых катков теперь не такое свободное – в зоне катания может присутствовать только 1 человек на 10 квадратных метров. Так что любимое многими времяпрепровождение перед новогодними праздниками станет чуточку скуднее.

- При этом на крытых катках нельзя допустить пребывания более 30 человек, а также одновременного нахождения в зоне для катания граждан, проходящих спортивную подготовку, и иных посетителей. На территориях открытых ледовых катков должны быть закрыты раздевалки, - добавляют в пресс-службе Смольного.

При этом вышеупомянутые требования не касаются повседневной жизни профессиональных спортивных клубов.

Пожалуй, самым строгим решением стало приостановление работы всех предприятий общественного питания в торговых центрах. Также в ТЦ запрещены упомянутые катки. Не повезло и кинотеатрам, театрам и концертным площадкам – с 1 декабря залы можно заполнять уже не на 50, а только на 25 процентов. В исключениях - мероприятия, на которые к 18 ноябрю уже продали много билетов.

Чуть ранее владельцы ТЦ и ТРК обратились к Смольному и Роспотребнадзору со своими ограничениями, которые позволят не закрывать бизнес. Власти подчеркнули, что тотальных запретов можно ждать только в случае сильного дефицита свободных коек в стационарах.