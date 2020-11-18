Ограничения на посещение ледовых катков ввели в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ввели коронавирусные ограничения на посещение ледовых катков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ледовые катки не успели толком открыться в Санкт-Петербурге, а к ним уже применили новые ограничения по коронавирусу. Свежие требования вступят в силу 23 ноября 2020 года, а пока Смольный знакомит с правилами всех горожан. Во-первых, катки под запретом в торговых центрах. Во-вторых, на крытых катках разрешено присутствовать не более 30 посетителям.

- Что касается деятельности открытых катков, то там должны быть закрыты раздевалки. Также в зоне для катания как открытых, так и на крытых ледовых катках разрешается присутствовать не более 1 человеку на 10 квадратных метров такой зоны, - добавляют в пресс-службе Смольного.

А вот профессиональным спортивным клубам повезло больше – на хоккеистов и прочих «друзей льда» данные ограничения не распространяются. Помимо этого в Санкт-Петербурге приняли и ряд других важных запретов, о которых «Комсомолка» написала в отдельном материале.