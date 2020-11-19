Ветер повалил светофор на машины у Володарского моста

Фонарный столб со светофором упал на машины у Володарского моста. Фото: vk.com/spb_today

Сильный ветер, о котором предупреждали синоптики и МЧС, принес неприятности двум владельцем иномарок, стоявшим на светофоре у Володарского моста. На их машины рухнул фонарный столб, поваленный резким порывом.

- На повороте от Володарского моста на Октябрьскую набережную, светофор упал на машины. Объезд по встречке, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей инцидента, водители машин не пострадали. Упавший столб оказался современным - из металла и пустотелым. Такие конструкции предусмотрены как раз на случай столкновения с ними машин. Они проминаются. нанося минимальные повреждения, тогда как о бетонную опору автомобиль разбивается « в хлам».

Тем не менее, оба кроссовера оказались изрядно помяты, а провода от фонарного столба, на котором был закреплен и светофор, раскидало по дороге.

Напомним, что в Петербурге днем обещают резкий ветер до 18 метров в секунду, а в Ленобласти порывы будут достигать штормовой силы.