Два кабана выбежали на дорогу перед машинами в Санкт-Петербурге

Два кабана выскочили на проезжую часть в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге снова заметили диких животных, разгуливающих по дорогам. Вечером в среду, 18 ноября 2020 года, недалеко от Красносельского шоссе два кабана неожиданно выбежали на проезжую часть. Благо, дорога была освещена, а реакция у водителя, которые ехал прямо на них, оказалась хорошей. Момент с животными попал на видео.

- Вчера, перед Красносельским шоссе две "пумбы" пытались перейти дорогу. Водитель красавчик, - рассказал в социальной сети автор опубликованного видео.

На кадрах видно, как два кабана попытались рвануть через дорогу. Но заметив приближающуюся машину замешкались и убежали обратно на обочину. Люди и свинки остались целы.

Появление диких животных в Санкт-Петербурге не редкость. Так, в начале сентября один любопытный лось устроил прогулку по Приморскому району. Сначала он прошел по проспекту Авиаконструкторов, а позже заглянул на рыбалку к местным рыбакам на буферный пруд.