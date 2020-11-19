Ураган повалил дерево на машины в Невском районе Санкт-Петербурга

Дерево рухнуло на иномарки в Петербурге из-за сильного ветра Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в четверг, 19 ноября 2020 года, бушует сильный ветер. На улице Ванеева в Невском районе из-за урагана сухое дерево рухнуло сразу на несколько припаркованных автомобилей. Больше всего не повезло "Фольксвагену", на его крышу пришелся основной удар ствола.

- Дерево рухнуло на "Фольксваген" на улице Ванеева, - рассказал очевидец в социальной сети.

Однако по опубликованному видео видно, что ветки разлетелись намного дальше и задели машины, стоящие на противоположной стороне дороги.

- Фото, видео, расчет ремонта и через суд возместить с ответственных за территорию. Дерева трухлявого, там быть не должно было, - посоветовал подкованный петербуржец.

За сегодня это не единственные автомобили, пострадавшие от сильного ветра. Прямо у Володарского моста на стоявшие на светофоре иномарки рухнул фонарный столб.