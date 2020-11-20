Смольный отчитался о вычищенных улицах, тротуарах и дворах после метели

Дорожная техника вычистила улицы Санкт-Петербурга после метели, как заверили в Смольном. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов сообщил, что дорожные и жилищно-коммунальные службы вычистили улицы, тротуары и дворы после сильной метели, нагрянувшей в Санкт-Петербург днем 20 ноября. Напомним, непогода поспособствовала и образованию длинных пробок в городе, достигавших плотности в 8 баллов.

- Все пункты по переработке снега готовы к ликвидации выпавших осадков. В полной готовности находится и техника, предназначенная для вывоза снега на снегоплавильные сооружения. В преддверии зимы коммунальные и дорожные службы получили новый уборочный транспорт, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Северной столице работают 24 часа в сутки 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов, за которые отвечает «Водоканал». В основном, снег туда выгружают в ночное время. В ближайшие годы власти хотят расположить в городе еще три пункта для уничтожения снега.