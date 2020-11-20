Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями метели и первых снеговиков

Жители Санкт-Петербурга выкладывают фотографии снегопада в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Днем 20 ноября на Санкт-Петербург обрушилась снежная буря. Все районы города практически вмиг оказались под снегом. Петербуржцы тут же начали делиться во «Вконтакте» фотографиями и видео сюрприза с неба. Кого-то осадки застали врасплох и только разгневали, но многие преимущественно обрадовались предвестнику зимы. Тем более, что в прошлом году снега в Северной столице словно и вовсе не было.

А вот и первые петербургские снеговики. Правда, пока что еще малютки. Фото: СОЦСЕТИ

- Снег в 21-м веке большая редкость, поэтому приход его сродни сказке, - пишет в соцсети Андрей Трифонов.

Кое-где на дорогах к вечеру образвоалась ледяная корка. Будьте осторожнее! Фото: Александра СУРИС

- Снег, конечно, в Петербурге сегодня выпал не первый (на днях он уже был), однако такого снегопада давно не было, - радуется Константин Родионенко.

Кто точно обрадовался снегу, так это юные петербуржцы. Фото: СОЦСЕТИ

В городе наконец-то появились первые сугробы и, соответственно, снеговики. И дети и взрослые поспешили слепить что-нибудь креативное, пока все не растаяло. Часть снега довольно быстро превратилась в лужи, но в некоторых районах осадки остались лежать. Не обошлось и без образования ледяной корки на дорогах. К вечеру образовались 8-балльные пробки. Кое-где под напором метели падали ветки с деревьев.

Не обошлось без происшествий, местами ветки падали под весом снега. Фото: СОЦСЕТИ

В Смольном же отчитались, что с уборкой улиц нет никаких проблем.

- Дорожные и жилищно-коммунальные службы города получили новую уборочную технику. Улицы, тротуары и дворы были вычищены, - заверил губернатор Александр Беглов.