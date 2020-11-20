Сотрудники МЧС спасли 18-летнюю петербурженку от падения с Тучкова моста

Спасатели МЧС помогли 18-летней петербурженке не упасть с Тучкова моста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС помогли 18-летней петербурженке не упасть с Тучкова моста. Все произошло днем в пятницу, 20 ноября. Молодая девушка перелезла через ограждение и могла свалиться в воду, что напугало очевидцев. Прохожие вызвали на место сотрудников МЧС. Та неохотно шла на контакт.

- Прибывшим спасателям помогли психологи МЧС. На данный момент девушка находится под наблюдением медиков, - сообщили об окончании инцидента в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, днем ранее героями стали полицейские, которые сумели отговорить пьяного мужчину «отправиться в плавание» в Яхтенного моста. Горожанин находился явно под воздействием алкоголя, общался со стражами порядка на повышенных тонах, матерился и попутно курил. Его удалось отвлечь, а после – схватить и перетащить через ограждение моста на дорогу.