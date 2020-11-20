12 млн масок и перчаток поступили в Санкт-Петербург за время пандемии

В Санкт-Петербурге есть трехмесячный запас масок и перчаток. Фото: Олег ЗОЛОТО

За все время пандемии COVID-19 в Санкт-Петербург поступило примерно 12 миллионов единиц средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил городской Оперштаб по борьбе с инфекцией через официальный Telegram-канал «Петербург против коронавируса». При этом, как заверяют власти, в Северной столице на складах хранится трехмесячный запас масок и перчаток.

- В финансировании принимали участие бизнес и резервный фонд Санкт-Петербурга. Все средства индивидуальной защиты распределяются среди городских стационаров и поликлиник, - передают в городском Оперштабе по COVID-19.

Тем временем рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжается день ото дня. Власти не раз советовали горожанам не пренебрегать мерами безопасности вроде ношения масок и перчаток в общественных местах, что поможет улучшить эпидситуацию.