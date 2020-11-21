Видео массовой гибели голубей у Гостиного двора появилось в Сети

Видеозапись предполагаемой убийцы петербургских голубей появилась в Сети. Фото: vk.com/ilyaglagolev92

Видеозапись массовой гибели голубей у Гостиного двора появилась в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Напомним, горожане заметили тревожное зрелище днем 20 ноября. Около старейшего торгового центра лежали множество трупов пернатых. «Комсомолка» обратилась к орнитологу за комментарием, и он заверил, что метель и штормовой ветер тут не при чем – голубей наверняка кто-то отравил.

Позже в крупном сообществе во «Вконтакте» опубликовали запись с камер видеонаблюдения, расположенных у Гостиного двора. Судя по всему, за несколько минут до мора птиц покормила некая девушка. Она посыпала что-то на асфальт и спешно удалилась.

- Когда голуби чем то обидели. Девушка прошла вдоль Гостиного двора, разбрасывая корм для птиц, после которого они стали помирать прямо там, где и поели, - пишет автор видео.

Если вина девушки подтвердится, то ей вполне может грозить ответственность за жестокое обращение с животными.