Петербуржцы проголосовали «за» торговлю алкоголем до 23:00

Продажу алкоголя могут продлить до 23:00. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга высказались «за» продление времени, до которого можно торговать алкоголем в розничных магазинах. Опрос у себя в соцсетях организовал авто инициативы, депутат Заксобрания Денис Четырбок.

- Промежуточные результаты опроса относительно возможного продления в Петербурге времени продажи алкоголя в магазинах до 23 часов. Всего на данный момент проголосовали 9709 человек. Из них: «за» — 6002 (61,8%); «против» — 3237 (33,3%); «не определились» — 470 (4,8%), - сообщает сам парламентарий в своем телеграм-канале.

Напомним, что причиной для пересмотра правил торговли стало желание снизить объемы продажи «паленки» - не успевшие купить спиртное в магазинах, идут за ним в подпольные торговые точки, а также сопряженное с этим уменьшение «теневого рынка».

Отдельно упомянуто, хоть и «вынесено за скобки», что такое решение может приносить в казну города около двух миллиардов рублей в год.

Впрочем, пока идет лишь изучение вопроса, окончательного решения не принято.