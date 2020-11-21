Метеоритный дождь сняли на видео охотники за северным сиянием Ленинградской области

Метеоритный дождь на фоне северного сияния удалось заснять над Ладожским озером. Фото: Телеграм-канал "Астро фото болото". / https://t.me/astrophotoboloto

Пока одни петербуржцы сладко спали, другие, невзирая на снег и гололед, мчались на машинах подальше от города, чтобы «поймать» северное сияние. Одними из таких охотников за авророй оказались подписчики телеграм-канала с ироничным названием «Астро фото болото». И хоть снять сияние они не успели, зато в объективы их камер попало другое красочное явление – метеоритный дождь.

- На северное сияние мы сегодня опоздали, но попали под метеоритный дождь. Было классно. И вот такие «огарочки» захватили. 21.11.2020 Приозерск, Ладожское озеро, - пишут авторы съемки.

Надо сказать, что охотникам за сиянием очень повезло, ведь накануне в Петербурге и Ленобласти кружила настоящая пурга и разглядеть что-то на небе было невозможно. Но потом днем внезапно все прояснилось и даже вышло солнце.

В ближайшие дни такого везения не предвидится, ведь синоптики обещают в Петербурге и Ленинградской области метели и мокрый снег.