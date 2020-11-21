Метель и мокрый снег надвигаются на Санкт-Петербург и Ленинградскую область

22 ноября в Петербурге ждут метель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередной удар непогоды ждет жителей Санкт-Петербурга и Ленинградкой области в воскресенье, 22 ноября. По данным синоптиков, в этот день будет дуть сильный ветер и идти снег, что в сумме даст настоящую метель. Об этом заранее предупреждают и в экстренных службах.

- 22 ноября в Санкт-Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег, местами метель, - сообщает пресс-служба Главного городского управления МЧС.

Петербуржцам рекомендуют убрать вещи со дворов частных домов и балконов, закрыть окна и двери. Машину лучше спрятать в гараж или поставить на открытое место вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций. Их же стоит обходить, находясь на улице. Опасность для человека также представляют рекламные щиты, дорожные знаки и прочее.

В четверг в городе уже падали деревья и светофоры, а в пятницу была настоящая пурга. Водителей же предупреждают о гололеде и связанными с ним трудностями на дорогах.

Снегопад будет сопровождаться сильным ветром. Фото: Артем КИЛЬКИН

С точно таким же предупреждением выступает и региональное управление МЧС России по Ленинградской области. По данным ведомства, в воскресенье на территории Ленобласти ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с, сильный снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах будет очень сложная обстановка.

Напомним, что прошлый мощный снегопад привел сразу к двум трагедиям. В Лодейном Поле фура столкнулась с рейсовым автобусом, а на Мурманском шоссе жертвами лобового столкновения микроавтобуса и грузовика стали три человека.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, температура в течение суток в Петербурге составит от 0 до +5 градусов, а в Ленинградской области термометры покажут -4…+5.

Причиной непогоды станет приход теплого атмосферного фронта, из-за которого к понедельнику температура поднимется до +4…+6 градусов днем.