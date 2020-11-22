В Санкт-Петербурге вновь открыли сады и скверы для прогулок

Сады открыли для посещений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурге открыли для прогулок парки и скверы в центре города. Напомним, что 22 ноября было решено закрыть их для горожан на фоне сообщений МЧС о сильных порывах ветра. Теперь погода успокоилась.

- После отмены штормового предупреждения комитет по благоустройству открыл сады и парки в центре Санкт-Петербурга. Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, сегодня ожидались порывы ветра до 20 метров в секунду, - сообщают в комитете по благоустройству.

Временно закрывали для прогулок Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.