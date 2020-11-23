На пенсионерку, избившую полицейских из-за отсутствия маски, завели уголовное дело

Масочный режим в транспорте то и дело приводит к конфликтам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу на две уголовных статьи «наработала» 58-летняя пенсионерка из Пушкина, которая драку с полицией из-за нежелания надевать маску в маршрутке. Женщина упорно отказывалась выполнять требование сотрудника МВД, остановившего автобус.

- Что 19 ноября подозреваемая, находясь без маски в маршрутном такси, в ответ на неоднократные требования полицейского проследовать в отделение для составления протокола, ударила его рукой по туловищу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тем не менее, женщину удалось извлечь из салона маршрутки и доставить в полицейский участок, у входа в который она разразилась нецензурной тирадой. А уже во время личного досмотра пенсионерка бросилась на офицера и трижды ударила его в плечо.

В итоге против женщины возбудили дело по статьям «применение насилия в отношении представителя власти»и «оскорбление представителя власти».

Напомним, что недавно в Петербурге убили пассажира автобуса, попросившего соседа надеть маску.