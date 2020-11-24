Встречи Деда Мороза на Дворцовой площади в этом году не будет

Встреча с Дедом Морозом на Дворцовой площади отменена. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге отменили традиционную встречу Деда Мороза с горожанами, которая раньше всегда проходила на Дворцовой площади. Мероприятие пало жертвой сложной эпидемиологической обстановки.

Как заявил председатель Комитета по культуре, традиционная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится. Это требование Роспотребнадзора, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

При этом совсем отказываться от праздничных мероприятий в Смольном не собираются, но большую часть из перенесут в онлайн-формат. С одним из городских телеканалов будет снят «новогодний огонек» с участием популярных российских артистов. Это шоу и покажут петербуржцам в новогодние праздники.

Отметим, что от проведения Рождественской ярмарки в Смольном отказываться не стали. Мероприятия на Манежной площади состоятся как и в прошлом году.

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