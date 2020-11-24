Метро не будет работать в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге

Метро не будет работать в новогоднюю ночь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский метрополитен не будет работать в новогоднюю ночь. Это произойдет впервые за много лет, а причиной, что очевидно станет коронавирус. Об изменении традиционного графика метро стало известно из доклада о подготовке к праздникам на заседании правительства Санкт-Петербурга.

- Хочу обратить внимание коллег из комитета по транспорту, что в этом году круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января для проведения ночных праздничных богослужений в храмах Петербурга, - заявил глава Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Другими словами, в Смольном не видят смысла в работе подземки общественного транспорта и в том числе метро в новогоднюю ночь, так как все тожественные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат.

А вот в рождественскую ночь закрывать подземку не будут. Верующие и вообще все жители Петербурга смогут добраться домой в любое время суток.

Напомним, что ранее стало известно об отмене традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади. Его заменят телевизионным концертом звезд эстрады.

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