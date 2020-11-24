Еще 331 лифт отремонтируют до конца 2020 года в Санкт-Петербурге

Фонд капремонта Санкт-Петербурга отчитался о промежуточных итогах своей работы в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фонд капремонта отчитался о промежуточных итогах работы за 2020 год в Санкт-Петербурге. К примеру, на конец ноября в полный порядок привели 616 из 993 лифтов, которые дали слабину или устарели. Остальные подъемники отремонтируют до 25 декабря. А в 2021 году власти поставили задач отремонтировать минимум 1 тысячу лифтов.

Сотрудники Фонда завершили под 2 тысячи разнообразных монтажно-строительных работ и разработали 619 проектов на сумму около 9 млрд рублей. До начала холодов удалось успеть заменить системы теплоснабжения на 195 объектах. Смольный озвучил комплексные планы по капремонту и на 2021 год.

- В этом году краткосрочный план капитального ремонта сформировали на сумму 13,6 млрд рублей. В 2021 году он увеличится до 14,1 млрд. Предусмотрено выполнить 2 173 вида строительно-монтажных работ и разработать 622 проекта, - передает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Напомним, что тарифы на капремонт в 2021 году опять увеличатся.